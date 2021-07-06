Умные домофоны с распознаванием лиц устанавливают в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 6 июля. Один из сотовых операторов на территории Ростова запустил пилотный проект по установке умных домофонных систем с распознаванием лиц. Один из городских комплексов уже полностью оснащен такой системой.

Как отмечают разработчики, двери подъезда будут открываться без ключа, одновременно облегчая задачу хозяину и увеличивая безопасность. Единственное условие для пользования подобными домофонами — установка мобильного приложения и загрузка фото жильца.

Кроме того, всех посетителей, которых нет в базе жильцов, видеокамеры фиксируют в электронном журнале.

Разработчики уверены, что ближайшее время подобные новшества появятся во многих новостройках Ростова.

Ранее ФАН рассказывал, как ряд государственных компаний, включая городской департамент автодорог, были втянуты в финансовый сговор при установке дорожных видеокамер в преддверии ЧМ по футболу в 2018 году.