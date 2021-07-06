Эксперты указали на факторы, способные усугубить дефицит на нефтяном рынке

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о динамике российской валюты, а также о том, как себя чувствуют нефть и золото на глобальном рынке. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Стоимость нефти по итогам вчерашней торговой сессии выросла — цена поднялась с 76 до 77 долларов за баррель марки Brent.

Укрепление позиций черного золота случилось в тот момент, когда планируемое заседание ОПЕК касательно увеличения добычи на август вновь было перенесено, теперь уже на неопределенный срок. Причина кроется в том, что представителям ОАЭ и Саудовской Аравии не удалось прийти к компромиссу в сделке.

«ОАЭ готовы поддержать дополнительную добычу на 400 тысяч баррелей в сутки до конца года, но они не согласны с продлением общей сделки, которая была заключена до апреля 2022 года. Эмираты не согласны, поскольку их не устраивает база отсчета, которая была принята для их стороны — они хотят ее увеличить до 3,8. Страна обеспокоена тем, что они привлекли значительное финансирование в нефтяную отрасль, но вложенные деньги фактически пока не работают», — отметили эксперты.

Благодаря затянувшемуся решению на август сохранятся те же уровни добычи, что мы наблюдаем в июле, то есть дополнительных объемов на рынок от ОПЕК не поступит. Отсутствие поставок и растущий спрос могут в скором времени усугубить уже имеющийся дефицит на рынке.

«Свои опасения касательно таких высоких цен на нефть выразили в США — администрация президента Байдена призывает стран-участниц ОПЕК все-таки найти компромисс и договориться. Об этом же сказал и министр нефти Индии, поскольку страна — третий в мире импортер нефти, и такая высокая стоимость черного золота негативно отражается на экономике», — сказали аналитики.

О серьезных угрозах единству ОПЕК говорить пока рано, однако ситуация на рынке продолжает оставаться напряженной, и участники с нетерпением ждут ее стабилизации. На этом фоне актуальным остается достаточно высокий диапазон от 76 до 79 долларов за баррель нефти, заключают специалисты.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Из-за выходного в США по случаю Дня независимости торговая активность на рынке золота была невысокой — вчерашняя сессия прошла в узком диапазоне от 1785 до 1795. Однако в ходе ночной сессии показатели удивили — золоту удалось дотянуться до отметки 1800.

«Основным фактором роста золота стала слабость американской валюты на глобальном рынке — индекс DXY опускался до отметки 92, но в ходе утренних торгов немного восстановил свои позиции до 92,3», — уточнили эксперты.

Доходность десятилетних облигаций США сохранилась на уровне 1,43, что говорит о спокойном настроении участников рынка. Однако аналитики предупреждают, что большая ясность относительно действий ФРС появится 7 июня, когда будут опубликованы протоколы последнего заседания.

«Пока что, соответственно, диапазон от 1760 до 1820 остается актуальным, и больше тяготит к верхней границе», — подытожили экономисты.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

В ходе утренних торгов позиции российской валюты укрепились после незначительного ослабления — сейчас актуальна отметка 73,33.

«Вчера Минфин объявил свои параметры покупки валюты на ближайший месяц в рамках бюджетного правила. Соответственно, с 7 июля по 5 августа регулятор купит 296 миллиардов рублей валюты — это примерно 15,5 миллиардов рублей в день», — рассказывают экономисты.

Этот объем превысил июньские показатели более чем на 30%, говорят аналитики, что, несомненно окажет определенное давление на рубль. С другой стороны, сейчас участники рынка ждут ближайшего заседания Банка России, которое состоится 23 июля. И, естественно, все ожидают повышения процентной ставки.

«Пока что участники рынка ожидают, что ставка повысится от 50 до 100 базисных пунктов. В любом случае повышение процентной ставки повысит доходность рубля и рублевых активов», — подытоживают аналитики.

По их заключению, рубль пока что находится в равновесном состоянии, а его диапазон колеблется от 72 до 74.

Ранее ФАН подробно разбирался в напряженной ситуации, царящей в ОПЕК. Как указали специалисты, «бунт» внутри соглашения маловероятен, так как все страны-участницы заинтересованы в том, чтобы нефть заняла удобный ценовой коридор.