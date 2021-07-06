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Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия Кузбасса
Политика
Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия Кузбасса
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Кемерово, 6 июля. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемеровскую область с официальным визитом.

Регион отмечает 300-летие, поэтому глава государства примет участие в торжественных мероприятиях. Путин возложит цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».

Кроме того, в программе запланирован визит главы государства в президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Также у Путина намечена встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает НСН.

Днем ранее Путин провел телефонные переговоры с новым израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Разговор состоялся по инициативе Израиля. В ходе беседы стороны договорились встретиться в ближайшее время, дата пока неизвестна.

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