Эксперты предрекли негодование офшорных магнатов после донастройки налогов в России

ФАН изучил детали донастройки налоговой системы, которую, по предварительным данным, планируется начать в России с января 2022 года.

Экономисты Василий Колташов и Никита Кричевский оценили рассматриваемые меры по увеличению налогов для металлургической и нефтяной отраслей, а также состоятельных физических лиц.

«Деньги в бюджет за счет экспортеров-сырьевиков»

Детали повышения налоговой и акцизной нагрузки в РФ, которая обсуждалась в ходе заседания правительственной бюджетной комиссии, стали известны днем ранее, 5 июля. Комплекс мер по донастройке налогов рассматривался в контексте поиска новых источников финансирования расходов бюджета в 2022 году. Предполагается, что такая донастройка должна приносить в казну дополнительно по 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 годах.

Предлагаемые меры касаются повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, корректировки и расширения режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, совершенствование системы уплаты акцизов (введение новых сборов может коснуться некоторых видов алкоголя и сахаросодержащих напитков) и донастройки налогообложения состоятельных физических лиц.

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, корректировка налоговой политики в России правильна и необходима.

«Все принимаемые меры за исключением, может быть, мер по введению прогрессивного налога, носят достаточно решительный характер, — подчеркнул эксперт. — Что касается прогрессивного налога, то здесь велик риск не собрать средства из-за офшорности многих российских компаний и богатых людей. Эта мера предполагает, что вы вступаете в «бой с тенью», которая находится за пределами Российской Федерации. Важно, что изменение отношений с офшорными центрами постепенно происходит, однако этот процесс займет очень много времени для того, чтобы собирать налоги с денег, находящихся за пределами России».

Экономист особенно оценил ожидаемую меру по введению дополнительных налогов для металлургических компаний. Он отметил, что владельцы металлургических предприятий России получили немалые сверхдоходы в 2020 году, а также в 2016 году, когда воспользовались девальвацией рубля, очень много зарабатывая на экспортных поставках.

«В 2016 году Андрей Белоусов (тогда — помощник президента РФ. — Прим. ФАН) впервые поставил вопрос, как получить с металлургической отрасли деньги на законном основании, но ответить на него было очень сложно, — напомнил собеседник ФАН. — Сейчас эта проблема решается, и мы сможем получить дополнительные деньги в казну».

Василий Колташов подчеркнул, что нынешняя корректировка налоговой политики в России происходит на фоне начинающейся мировой рыночной повышательной волны. Это означает, что мировые цены на товары, которые экспортируются из России, сейчас растут — и будут расти дальше.

«Сколько бы сейчас ни плакали наши экспортеры-сырьевики, они все равно получат немалые выгоды на мировом рынке, — констатировал экономист. — То, что они заплатят в виде налогов, конечно, будет все равно ощутимо, но для них это вообще никакая не трагедия».

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«Дать людям не рыбу, а удочку»

Эксперт отметил, что наблюдаемые налоговые изменения должны обеспечить государству дополнительные средства для реализации социальной политики.

«Социальный курс таким образом обретает устойчивость и дополнительную материальную обеспеченность, несмотря на злобное негодование металлургических магнатов, офшорных бизнесменов и других фанатов «свободного рынка». Которые считают, что в России они должны зарабатывать, а налоги платить — не должны, потому что смогли присвоить себе производственные мощности, созданные в СССР», — заявил собеседник агентства.

Экономист отметил, что в настоящий момент государство не может вытащить из тени на свет офшорные доходы и прибыли, поэтому облагает налогом саму деятельность, которая приносит эти доходы. По словам экспертов, это касается в первую очередь металлургии.

Колташов выразил мнение, что в настоящее время правительство обеспокоено тем, как под растущие расходы обеспечить дополнительные поступления в бюджет, поэтому текущая донастройка налоговой системы необходима и неизбежна.

«Расходы растут, тем более что формула правительства Михаила Мишустина — «деньги есть», — заметил руководитель Центра политэкономических исследований. — Этим она принципиально отличается от экономической формулы предыдущего кабинета Дмитрия Медведева. Владимир Путин предлагает многочисленные социальные инициативы долговременного характера, очень важные для жизни общества, а на это нужны средства».

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский добавил, что в случае донастройки налоговой системы в России важно не прямое перераспределение средств от богатых слоев населения к бедным, а сама возможность иметь, что распределять, так как на сегодняшний день таких возможностей у бюджета очень мало.

«Значительные средства, порядка четырех триллионов рублей, были потрачены в прошлом году на поддержку экономики и населения в целом, — привел данные Кричевский. — В этом году поддержка населения продолжается и будет возрастать во второй половине года. Но для этого средств, заложенных в бюджете, может не хватить. Поэтому у правительства должны быть ресурсы для того, чтобы оказывать помощь, в том числе малоимущим слоям».

Экономист подчеркнул, что прямой зависимости между увеличением налогов для богатых слоев населения и помощью малообеспеченным категориям нет.

«Было бы очень просто взять деньги у богатеньких и отдать бедным, — подчеркнул собеседник агентства. — Но речь идет не о том, чтобы раздавать рыбу, а о том, чтобы дать людям удочку, с помощью которой они смогли бы самостоятельно зарабатывать и повышать уровень своих доходов. А для этого нужны государственные программы. Правительство ориентируется именно на удочку, оно создает условия для более активного экономического развития».

Ранее стало известно, что вопрос повышения налоговой и акцизной нагрузки обсуждался в ходе заседания правительственной бюджетной комиссии 1 июля. Концепция донастройки предусматривает повышение отчислений в бюджет в 2022–2024 годах на 400 млрд рублей ежегодно. В ее рамках предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширить режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников, изменить систему уплаты акцизов и скорректировать систему налогообложения состоятельных граждан.