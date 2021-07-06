Военнослужащий ВС Армении получил ранение в перестрелке с азербайджанскими военными

Ереван, 6 июля. Перестрелка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана произошла в районе поселка Верин Шоржа. Ранение получил один армянский военный.

В сообщении минобороны Армении говорится, что перестрелку спровоцировали азербайджанские ВС. Позднее стало известно, что также пострадали двое азербайджанских военнослужащих.

«По нашим данным, у азербайджанской стороны – двое раненых военнослужащих», — сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства Армении Самвел Асатрян.

Ранее сообщалось, что в Гегаркуникской области периодически возникают инциденты между военнослужащими Армении и Азербайджана. Чаще всего сообщается о перестрелках на разных участках границы. Так, 25 мая стало известно о гибели солдата-контрактника ВС Армении.