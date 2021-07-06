Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке

Москва, 6 июля. Посол США в России Джон Салливан прокомментировал крушение пассажирского лайнера Ан-26 на Камчатке.

Дипломат выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Ранее стало известно местонахождение обломков пропавшего самолета Ан-26. Их обнаружили в 4–5 км от взлетно-посадочной полосы в поселке Палана, куда направлялся лайнер из Петропавловска-Камчатского.

Части самолета обнаружены на скалистой береговой линии: половину фюзеляжа нашли на склоне сопки Пятибратка, а вторая его половина находится в четырех километрах от береговой линии. Спасатели решают, как подобраться к потерпевшему крушение воздушному судну.

Как уточнили в Санавиации, на борту самолета было 22 пассажира и 6 членов экипажа, никто не выжил.