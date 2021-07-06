Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 14:00
13:57
Шоу-бизнес
Подольская похвасталась талантом младшего сына Преснякова
13:55
Африка
Забастовки полностью парализовали банковский и страховой секторы Туниса
13:51
Происшествия
Друг и сокурсник второго пилота разбившегося АН-26 назвал вероятную причину трагедии
13:51
Политика
Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия Кузбасса
13:49
Происшествия
СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке
13:46
Армия
Военнослужащий ВС Армении получил ранение в перестрелке с азербайджанскими военными
13:46
Экономика
Холодная месть «Газпрома» заставила Европу раскошелиться за газ по заоблачной цене
13:45
Энциклопедия ФАН
Бессульфатные шампуни: что это такое и чем они лучше других?
13:45
Политика
Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке
13:43
Происшествия
Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей
Все новости

Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:57
Политика
Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке
wikipedia.org  /  Кабінет Міністрів України / CC BY 4.0

Москва, 6 июля. Посол США в России Джон Салливан прокомментировал крушение пассажирского лайнера Ан-26 на Камчатке.

Дипломат выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Ранее стало известно местонахождение обломков пропавшего самолета Ан-26. Их обнаружили в 4–5 км от взлетно-посадочной полосы в поселке Палана, куда направлялся лайнер из Петропавловска-Камчатского.

Части самолета обнаружены на скалистой береговой линии: половину фюзеляжа нашли на склоне сопки Пятибратка, а вторая его половина находится в четырех километрах от береговой линии. Спасатели решают, как подобраться к потерпевшему крушение воздушному судну.

Как уточнили в Санавиации, на борту самолета было 22 пассажира и 6 членов экипажа, никто не выжил.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке
авиакатастрофа камчатка салливан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru