Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 14:01
13:57
Шоу-бизнес
Подольская похвасталась талантом младшего сына Преснякова
13:55
Африка
Забастовки полностью парализовали банковский и страховой секторы Туниса
13:51
Происшествия
Друг и сокурсник второго пилота разбившегося АН-26 назвал вероятную причину трагедии
13:51
Политика
Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия Кузбасса
13:49
Происшествия
СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке
13:46
Армия
Военнослужащий ВС Армении получил ранение в перестрелке с азербайджанскими военными
13:46
Экономика
Холодная месть «Газпрома» заставила Европу раскошелиться за газ по заоблачной цене
13:45
Энциклопедия ФАН
Бессульфатные шампуни: что это такое и чем они лучше других?
13:45
Политика
Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке
13:43
Происшествия
Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей
Все новости

СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:52
Происшествия
СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди них — неблагоприятные погодные условия, технические неполадки и ошибка пилотирования. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Воздушное судно совершало рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Во время снижения для посадки оно пропало с радаров. Связаться с пилотами диспетчеру не удалось.

Спустя несколько часов спасатели обнаружили обломки Ан-26 на скалистой береговой линии. Он не долетел несколько километров до взлетно-посадочной полосы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке
крушение камчатка ан-26
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru