СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди них — неблагоприятные погодные условия, технические неполадки и ошибка пилотирования. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Воздушное судно совершало рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Во время снижения для посадки оно пропало с радаров. Связаться с пилотами диспетчеру не удалось.

Спустя несколько часов спасатели обнаружили обломки Ан-26 на скалистой береговой линии. Он не долетел несколько километров до взлетно-посадочной полосы.