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Происшествия
Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей
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Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:53
Происшествия
Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей
pixabay.com/PD

Иркутск, 6 июля. Директор детдома в Иркутске, воспитанника которого подозревают в изнасиловании детей, будет находиться под домашним арестом.

Кировский районный суд отмечает, что женщину отстранили от должности второго июля. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник учреждения систематически насиловал мальчиков в возрасте трех-пяти лет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемого в изнасиловании подростка поместили в психиатрическую больницу на обследование.

Директора детского дома задержали в первых числах июля в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий».

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