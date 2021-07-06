Музыкальный критик указал на еще одну возможную причину отмены концерта «Ногу свело!»

Публичный конфликт между солистом группы «Ногу свело!» Максимом Покровским и певцом Димой Биланом разгорелся после отмены концерта рокеров в Санкт-Петербурге. Фронтмен «Ногу свело!» обвинил в этом Билана. Однако не все в творческой стычке встали на сторону Покровского. В разговоре с корреспондентом ФАН своим мнением о ситуации поделился эксперт, светский обозреватель, музыкальный критик Евгений Бабичев. Он назвал иные возможные причины отмена концерта «Ногу свело!».

Как известно, солист рокерского музыкального коллектива с 2019 года с семьей живет в США. Он регулярно критикует российские власти и говорит о деградации жителей России. Кроме того, он не раз выступал в поддержку находящегося в заключении блогера Алексея Навального, пытался писать гимны сопротивления, но безуспешно. Учитывая выше упомянутое, собеседник ФАН не исключает, что на отмену нынешнего концерта «Ногу свело!» могло повлиять антиполитическое настроение солиста группы.

«Мне не дает покоя, что запрет концерта «Ногу свело!» связан с событиями выступления Билана и нарушениями антиковидных правил. Маловероятно. Как известно, «Ногу свело!» не поддерживают действующую власть. Их концерты в России, в принципе, редкое явление. Эта отмена шоу день в день может как-то вытекать из того, что было неоднократно сказано раньше острым на язык Покровским в информационном пространстве, в интернете», — предположил критик.

Ранее телеведущий Андрей Норкин поставил на место лидера группы «Ногу свело» за критику России и ее властей. Он высказался о забытых звездах прошлого, использующих политику ради привлечения внимания к своей персоне.