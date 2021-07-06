Никакого чуда: врач объяснил слова духовника МакSим об улучшении ее состояния

Москва, 6 июля. Врач-анестезиолог опроверг заверения духовника об улучшении состояния певицы МакSим (Марина Максимова). Медик объяснил, почему артистка не сможет самостоятельно выйти из комы.

Почти три недели назад звезда попала в больницу, после чего медики приняли решение о введении ее в состояние искусственной комы. Уже долгое время состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое. За помощью близкие Максимовой обратились к ее духовнику, который провел обряд соборования. Позже он сообщил, что за время его визита артистка приходила в себя.

Эту информацию опроверг анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. Врач отметил, что из состояния искусственной комы пациенты не могут выходить самостоятельно, сообщает сайт 360tv.ru.

«Больной одним лишь усилием воли или улучшением самочувствия не в силах «проснуться». Искусственная кома как наркоз, но не такой сильнодействующий и глубокий. В ней человек ничего не слышит, не осознает и потом не вспомнит», — рассказал специалист в интервью kp.ru.

Объяснил медик и слова духовника об открытых глазах МакSим. Он отметил, что такое явление нередкое, однако оно совершенно не говорит о сознании артистки. По его словам, некоторым пациентам даже намеренно накладывают влажные салфетки, чтобы роговица не высыхала.

«Да, соборование может принести кратковременное эмоциональное улучшение, но не больше. Религия и медицина — совсем разные сферы, они совершенно не пересекаются. Так что никакого чуда здесь быть не может», — заверил Николаев.

Состояние Марины Максимовой уже не меняется несколько дней. В эксклюзивном интервью ФАН ее пиар-менеджер Яна Богушевская пообещала, как только будут замечены улучшения — она сразу же сообщит об этом фанатам.