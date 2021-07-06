Пензенский зоопарк пополнился четырьмя маленькими обитателями

Пенза, 6 июля. Несколько осиротевших детенышей привезли на постоянное место жительства в пензенский зоопарк. Новыми постояльцами стали косуля, барашек лойской породы и карликовые овечки.

Сразу по приезде малышам дали имена. Косулю назвали Васькой, барашка – Пломбирчиком, а овечек сотрудники учреждения ласково кличут «малышариками».

Детенышей временно подселили к альпаке Эльзе. Она недавно стала мамой, поэтому появление новых детенышей ее сначала насторожило. Затем материнский инстинкт возобладал, и Эльза начала воспитывать крошек как своих.

Красноярцы выбрали имя для детеныша альпака из парка флоры и фауны «Роев ручей», сообщал ФАН. Голосование проходило в Instagram-аккаунте зоопарка.