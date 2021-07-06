Холодная месть «Газпрома» заставила Европу раскошелиться за газ по заоблачной цене

Континентальной Европе срочно нужен газ, но «Газпром» отказывается увеличивать свои поставки — в итоге фьючерсы на голландском хабе TTF уже взяли планку в 464 доллара за 1000 кубометров.

«Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличенья…» — написал в одном из своих бессмертных сонетов Уильям Шекспир. Видимо, руководствуясь этим жестким принципом, российский «Газпром» решил воплотить в жизнь те обвинения в стремлении «максимизировать прибыли» и «оппортунизме», а также в лоббировании газопровода «Северный поток — 2» которые выдвинула против него британская (по месту главного офиса, но не по собственнику) газета Financial Times.

Континентальной Европе сегодня срочно нужен газ: и для покрытия текущих потребностей, и для создания «подушки безопасности» на зиму, — а российская естественная монополия отказывается увеличивать свои поставки. Мол, все контрактные обязательства мы пунктуально выполняем, а что сверх того — не наше дело. Особенно если речь заходит о транзите через Украину и Польшу, которые, перефразируя известную киноцитату, «потеряли все привилегии в Москве» на улице Наметкина.

И после запланированного переезда штаб-квартиры российской корпорации в Санкт-Петербург, поближе к «Северным потокам», ситуация, судя по всему, не изменится: 25 июня акционеры переизбрали Виктора Зубкова и Алексея Миллера, соответственно, председателем совета директоров и председателем правления ПАО «Газпром». То есть на «смену курса» европейские транзитеры и потребители российского голубого топлива теперь могут рассчитывать только в результате каких-то политических или финансово-экономических потрясений.

Это лишний раз подтверждается и отказом «Газпрома» 5 июля от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину с 1 октября текущего года сверх «железно» гарантированных на период 2021–2024 годов 109 млн кубометров в сутки (40 млрд в год), с одновременным полным блоком польского маршрута (Gas System гарантировал 79 млн кубов ежесуточно, или около 29 млрд в год). Еще раньше было заявлено, что в Белоруссию поставки снизятся с 8,842 млрд кубов в III квартале до 1,923 млрд кубов в IV квартале — то есть газ будет подаваться только для внутреннего потребления этой республики.

ФБА «Экономика сегодня» /

К этим перспективам стоит добавить не только плановые ремонтные работы на газопроводах «Ямал—Европа» и «Северный поток — 1», но и замыкание «южного газового кольца» благодаря завершенному 5 июля строительству интерконнектора между Сербией и Венгрией мощностью до 6 млрд кубометров (с возможностью расширения до 8,5 млрд кубов) в год, который позволит Венгрии, ежегодно потребляющей свыше 11 млрд кубов, в случае необходимости обходиться без транзита через Украину.

В результате однодневные фьючерсы на нидерландском хабе TTF уже взяли планку в 464 доллара за тысячу кубометров и, видимо, на этом не остановятся. Дело в том, что в настоящее время львиная доля сжиженного природного газа уходит на премиальный азиатский рынок, где наблюдается уверенный экономический рост, а расширение трубопроводных поставок голубого топлива без участия «Газпрома» практически невозможно. Как и возможности замещения его альтернативными энергоносителями, особенно в свете установки на «декарбонизацию» экономики Европы.

Отдельно стоит отметить, что очередной раунд совещания министерского уровня стран ОПЕК+ в базовом варианте планировал увеличить совокупную добычу черного золота на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, с августа по декабрь 2021 года, что примерно соответствует месячному росту потребления в США и КНР (соответственно, 300 и 100 тыс. баррелей в сутки) за май. Но после многодневных консультаций он был, опять же 5 июля, отменен из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ относительно увеличения квот нефтедобычи, а также продления сроков сделки по ее ограничению.

Это вызвало ускоренный рост мировых цен на нефть: за 1–6 июля котировки марки Brent взлетели более чем на 3%, приближаясь к 77,5 долл./баррель. И, согласно прогнозам, будут расти минимум до конца этого года. Поэтому снижение цен на газ очень маловероятно. Как говорил известный российский телеведущий: «Совпадение? Не думаю!» И да, это делает ввод в строй «Северного потока — 2» безальтернативным вариантом.

Федеральное агентство новостей /

А вот еще один весьма показательный факт: 30 июня «Газпром» успешно разместил в Швейцарии свои облигации в местной валюте на 30 млрд евро под 1,7% годовых с погашением до 2027 года. Скорее всего, тамошние «банковские гномы» оптимистически оценивают финансовые перспективы и «Газпрома», и Российского государства, которому принадлежит более половины акций этой корпорации. Помимо прочего, это означает еще и то, что антироссийские санкции коллективного Запада в обозримом будущем прикажут долго жить.

На подобный сценарий развития событий указывалось уже не раз, теперь же он становится «медицинским фактом». И подчеркивает глубину стратегического планирования в России на корпоративном и, соответственно, на государственном уровне.

Те же англичане говорят, что «месть — это блюдо, которое следует подавать холодным». В случае с «Газпромом» можно сказать, что его «холодная месть Европе» будет напрямую коррелировать с зимней температурой в государствах ЕС. Про Украину речь вообще не идет.