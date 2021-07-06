Нутрициолог Мирошников назвал самый лучший продукт для разгрузочных дней

Москва, 6 июля. Наиболее подходящий для разгрузочного дня продукт назвал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

По словам специалиста, самым удачным вариантом является разгрузочный день на яблоках. Так, можно съесть 2,5 килограмма этого фрукта без последствий, передает «Москве 24».

В яблоках содержится полезная для желудочно-кишечного тракта клетчатка, а именно пектин, витамины и полезные углеводы. Однако выбирать следует зеленый сорт, поскольку в нем меньше сахаров и различных кислот, подчеркнул Мирошников.

Диетолог Татьяна Разумовская ранее назвала эффективные способы похудения. В первую очередь необходимо высыпаться, поскольку недосып снижает уровень подавляющего аппетит гормона.