Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 14:00
13:57
Шоу-бизнес
Подольская похвасталась талантом младшего сына Преснякова
13:55
Африка
Забастовки полностью парализовали банковский и страховой секторы Туниса
13:51
Происшествия
Друг и сокурсник второго пилота разбившегося АН-26 назвал вероятную причину трагедии
13:51
Политика
Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия Кузбасса
13:49
Происшествия
СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке
13:46
Армия
Военнослужащий ВС Армении получил ранение в перестрелке с азербайджанскими военными
13:46
Экономика
Холодная месть «Газпрома» заставила Европу раскошелиться за газ по заоблачной цене
13:45
Энциклопедия ФАН
Бессульфатные шампуни: что это такое и чем они лучше других?
13:45
Политика
Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке
13:43
Происшествия
Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей
Все новости

Американские ученые считают, что люди будут жить до 130 лет уже в конце столетия

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:34
Общество
Американские ученые считают, что люди будут жить до 130 лет уже в конце столетия
pixabay.com

Вашингтон, 6 июля. Специалисты из Вашингтонского университета США заявили, что к 2100 году длина жизни человека увеличится до 130 лет.

По итогам исследования, в котором был применен метод статистического моделирования, к концу 21 века на Земле увеличится число 130-летних людей. Стоит отметить, что уже сейчас все чаще возрастной предел человека достигает 120 лет.

Ученые из США оценили риски и условия жизни человека, а также развитие науки, сообщает Planet Today. Согласно результатам работы, число долгожителей на Земле, которые старше 100 лет, будет постоянно увеличиваться, и уже к 2100 году на планете должны появиться 130-летние люди. Интересно, что другие ученые поддержали исследование и допустили появление долгожителей.

Ранее врач из Великобритании озвучил шесть привычек для долголетия. По его словам, для долгой жизни необходимо позаботиться о здоровье уже в молодости.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Американские ученые считают, что люди будут жить до 130 лет уже в конце столетия
здоровье старость жизнь долголетие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru