Американские ученые считают, что люди будут жить до 130 лет уже в конце столетия

Вашингтон, 6 июля. Специалисты из Вашингтонского университета США заявили, что к 2100 году длина жизни человека увеличится до 130 лет.

По итогам исследования, в котором был применен метод статистического моделирования, к концу 21 века на Земле увеличится число 130-летних людей. Стоит отметить, что уже сейчас все чаще возрастной предел человека достигает 120 лет.

Ученые из США оценили риски и условия жизни человека, а также развитие науки, сообщает Planet Today. Согласно результатам работы, число долгожителей на Земле, которые старше 100 лет, будет постоянно увеличиваться, и уже к 2100 году на планете должны появиться 130-летние люди. Интересно, что другие ученые поддержали исследование и допустили появление долгожителей.

Ранее врач из Великобритании озвучил шесть привычек для долголетия. По его словам, для долгой жизни необходимо позаботиться о здоровье уже в молодости.