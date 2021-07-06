Иммунолог оценил эффективность лекарств в борьбе с COVID-19

Москва, 6 июля. Существование действенных лекарств против коронавируса прокомментировал врач-иммунолог Николай Крючков.

По мнению эксперта, надеяться на чудодейственные препараты не стоит. На начальном периоде развития инфекции помогают моноклональные антитела, которые раньше применяли при лечении аутоиммунных заболеваний. По мнению некоторых медицинских исследователей, эти антитела могут уменьшить риск летального исхода на 87%. Такое развитие событий возможно при наличии у пациентов легких или умеренных симптомов в начале заболевания.

Что касается противовоспалительных моноклональных антител, то их применяют в тяжелых случаях — при цитокиновом шторме, дистресс-синдроме. Противовирусные препараты не воздействуют напрямую на вирус, но снижают риск развития осложнений, отметил Крючков. Биомедицинские клеточные продукты дают эффект на начальной стадии болезни, однако они не зарегистрированы на территории России.

Ранее иммунолог Жемчугов рассказал о неочевидных симптомах коронавируса. По словам специалиста, новый штамм характеризуется головной болью, кашлем и расстройством кишечника.