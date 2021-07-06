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Моника Беллуччи и ее дочь появились на обложке Vogue в платьях с глубоким декольте

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:32
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи и ее дочь появились на обложке Vogue в платьях с глубоким декольте
Global Look Press  /  Vincenzo Landi/ZUMAPRESS.com

Рим, 6 июля. Итальянская актриса Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева появились в одинаковых роскошных платьях на обложке модного журнала Vogue.

Знаменитость позировала вместе с дочерью от актера Венсана Касселя. Для фотосессии актриса и девочка-подросток выбрали черные атласные платья от Dolce & Gabbana и колготки такого же цвета. Наряды были с глубоким декольте, подчеркивающим формы звезд. Волосы Моники Беллуччи убраны назад, а дочь выбрала для образа заплетенную длинную косу.

Фотография, размещенная на странице Беллуччи, собрала почти 300 тысяч лайков меньше чем за сутки. Поклонники артистки пришли в восторг от кадра и оставили сотни теплых комментариев под фото.

«Невероятно красиво»;

«Дочь вся в маму»;

«Потрясающие мама и дочка»;

«У меня нет слов! Вы обе очаровательны», — написали интернет-пользователи.

У Моники Беллуччи двое детей от Венсана Касселя, с которым она была в браке 18 лет. У звезд подрастают дочери Дева и Леони. Как отметили журналисты, дети Беллуччи и Касселя унаследовали лучшие черты от родителей.

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дети vogue Беллуччи
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