Развод Мордюковой с Тихоновым стал трагедией для единственного сына актрисы

Москва, 6 июля. Актер Владимир Тихонов с трудом пережил развод родителей — известных актеров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Для него это стало трагедией.

Брак знаменитостей продлился 13 лет, и подросток, узнав, что родители больше не будут жить вместе, очень тяжело переживал. Отец после развода завел новые отношения, в которых родилась дочь. А Мордюкова, которая нуждалась в любви, пыталась устроить свою личную жизнь.

Единственный сын артистки в итоге оказался на вторых ролях. Фактически ребенок был предоставлен сам себе: мать была на съемках, а у отца была новая семья. Тихонов уже в пятом классе связался с плохой компанией и попробовал спиртное, а к окончанию школы страдал от алкогольной зависимости, пишет Teleprogramma.pro.

Сын звездных родителей поступил в театральный вуз. Его жизнь начала бить ключом. Он закрутил роман с Натальей Варлей, от которой у него есть сын. Но брак актера спасти не удалось. Варлей устала бороться с Тихоновым, который злоупотреблял спиртным и принимал наркотики.

После развода с первой женой в жизнь актера ворвалась Наталья Егорова — фигуристка. Женщина верила, что сможет спасти звезду. Она подарила Тихонову ребенка. Но и в этом союзе не удалось построить гармоничные отношения: актер изменял возлюбленной. Егорова хотела забрать сына и уйти, но артист уговорил жену остаться.

Впрочем, актер продолжил вести аморальный образ жизни. До 40 лет он перенес два инсульта. Летом 1990 года Тихонов умер. По данным медиков, у знаменитости произошла остановка сердца на фоне алкогольной и наркотической интоксикации.

Мордюкова, как и Тихонов, винили себя в смерти сына. Артистка почти год не выходила из дома. Она считала, что из-за постоянной занятости упустила ребенка. Конечно, Мордюкова пыталась вытащить единственного сына из этого круговорота.

Нонна Мордюкова умерла 6 июля 2008 года на 83-м году жизни. Коллеги с теплотой вспоминают легендарную артистку, с которой, бывало, непросто работать на съемочной площадке. Алексей Кравченко рассказал, как он с Владимиром Машковым развлекали знаменитость во время работы над картиной «Мама».