Мантуров встретился с торговыми представителями РФ в иностранных государствах

Екатеринбург, 6 июля. Минпромторг рассказал о встрече главы ведомства Дениса Мантурова с торгпредставителями России за границей.

Торговые представители страны за рубежом, заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провели дискуссию в Екатеринбурге, в ходе которой обсудили стратегические направления во внешней торговле, итоги деятельности торговых представительств России, а также рассмотрели будущие перспективы организаций.

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли отмечает, что торгпредставительства призваны поддерживать российские компании, работающие на заграничных рынках. Сотрудники таких представительств, как правило, имеют выход на местное руководство и обладают определенным спектром контактов в бизнес-среде, что упрощает взаимодействие по линии бизнес — власть.

Дискуссия между торговыми представителями и сотрудниками Минпромторга была проведена в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Мантуров в ходе мероприятия указал на важность торговых представителей в настоящее время, когда коронавирус вносит определенные корректировки в структуру рынка.

Мантуров призвал к формированию из торговых представительств полноформатных центров компетенций. Алексей Груздев отметил растущий спектр каналов связи между торговыми представителями, субъектами страны и предпринимателями. Он добавил, что у торгпредств заметны успехи в деятельности, несмотря на пандемию и ограничения.

Глава Минпромторга выразил благодарность сотрудникам торгпредств за эффективную работу и вручил памятные знаки торговому представителю России в Сербии Андрею Хрипунову, представителю страны в Словакии Сергею Ступарю, а также Андрею Соболеву, представляющему интересы Москвы в Германии.

Глобальное распространение коронавируса и внешнеполитическое давление на РФ являются факторами, из-за которых в программу импортозамещения в России необходимо ввести корректировки, отмечает Мантуров.