Бурный рост интернет-торговли зафиксировали в России

Екатеринбург, 6 июля. Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, как изменился онлайн-сегмент торговли в России в прошлом году.

Скачок почти в 60% совершила интернет-торговля в 2020 году на фоне распространения коронавируса. Соответствующие данные озвучил российский премьер Михаил Мишустин в ходе выставки «Иннопром». Об этом пишет ТАСС.

Цифровизация ускорилась, а пандемия COVID-19 стала стимулятором этих процессов, считает премьер. Мишустин предположил, что после онлайн-сектора торговли на тренд роста выйдет промышленность, поэтому необходимо работать над повышением автоматизации производств.

Председатель Кабмина РФ убежден, что переформатирование в «цифру» коснулось множества экономических отраслей, среди которых оказались банки, торговля в розницу, а также городской транспорт и медиасистемы с телекоммуникациями.

Эксперт Николай Соломон из «Федерального центра компетенций» полагает, что активная и повсеместная цифровизация поможет уменьшить уровень цен, наблюдаемый в магазинах.