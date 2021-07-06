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Второй пилот разбившегося Ан-26 окончил авиационный университет в Петербурге

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:41
Происшествия
Второй пилот разбившегося Ан-26 окончил авиационный университет в Петербурге
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Вторым пилотом самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, был 28-летний Александр Анисимов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (СПбГУГА).

Об исчезновении пассажирского Ан-26 стало известно днем 6 июля. Воздушное судно выполняло рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, во время снижения оно пропало с радаров.

Спустя несколько часов его обломки нашли на скалистой береговой линии в 50 км от взлетно-посадочной полосы в Палане. На борту находились 28 человек, все они погибли.

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крушение камчатка ан-26
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