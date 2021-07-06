Второй пилот разбившегося Ан-26 окончил авиационный университет в Петербурге

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Вторым пилотом самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, был 28-летний Александр Анисимов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (СПбГУГА).

Об исчезновении пассажирского Ан-26 стало известно днем 6 июля. Воздушное судно выполняло рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, во время снижения оно пропало с радаров.

Спустя несколько часов его обломки нашли на скалистой береговой линии в 50 км от взлетно-посадочной полосы в Палане. На борту находились 28 человек, все они погибли.