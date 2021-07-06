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«Газпром» оказался самой дорогой корпорацией в России

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:24
Экономика
«Газпром» оказался самой дорогой корпорацией в России
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 6 июля. Рыночная капитализация корпорации «Газпром» составила 6,913 трлн рублей. В результате организация оказалась самой дорогой российской компанией, согласно данным Мосбиржи.

Отечественная нефтегазовая компания сместила с лидирующей позиции Сбербанк, капитализация которого составила 6,908 трлн рублей. Соответствующие результаты достигнуты на фоне активного повышения акций «Газпрома» в последние дни. Ценные бумаги обновили максимальное значение с лета 2008 года, передает «Интерфакс».

Положительная динамика акций корпорации поддерживается ожиданиями инвесторов. Вкладчики рассчитывают на заметное улучшение финансовых показателей организации на фоне повышенной стоимости ресурса в текущем году. В результате дивидендные выплаты способны вырасти по итогам года.

Организация «Газпром» продолжила наращивать добычу и экспорт природного газа в Турцию, Германию, Италию и другие страны в первой половине 2021 года. Реализация голубого топлива увеличилась на 25,7%, до 99,9 млрд кубометров.

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