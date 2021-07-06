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Минспорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Спорт
Минспорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 6 июля. Министерство спорта Российской Федерации не собирается настаивать на ужесточении лимита на легионеров в футболе.

Прерогатива на вынесение вердикта касательно лимита остается за Российским футбольным союзом (РФС) и Российской премьер-лигой (РПЛ), которые ведут дискуссию по этому вопросу.

«В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным», — передает слова представителя ведомства РБК.

В Минспорта отметили, что в перспективе будет обсуждаться модернизация лимита на иностранных игроков, возможно, ужесточится критерий отбора иностранцев по принципу выступления за сборные своих стран. Собеседник издания пояснил, что в том случае, если игрок выступает за свою сборную какое-то определенное количество встреч, то его смогут трудоустроить в клуб РПЛ.

В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «8+17», согласно которому в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранцев, передает RT. Ранее о необходимости установления потолка зарплат заявлял после провального выступления сборной России на Евро-2020 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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футбол рфс лимит легионеры минспорта
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