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Стало известно, как устроен бизнес известного ретейлера товаров для здорового питания

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:19
Экономика
Стало известно, как устроен бизнес известного ретейлера товаров для здорового питания
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

Москва, 6 июля. СМИ выяснили, как развивался бизнес сети магазинов «Вкусвилл». Основателем компании является предприниматель Андрей Кривенко.

Торговая сеть, не так давно столкнувшаяся с негативом в свой адрес из-за провокационной публикации, появилась в 2012 году. Кривенко ранее открыл ООО «Проект Избенка», развивая в Москве одноименную сеть магазинов. На прилавках покупатели могли найти фермерские молочные продукты, рассказывает Life.ru.

«В 2012 году бизнесмен открыл сеть универсамов «Вкусвилл», где реализовывал не только молочку, но и другие «натуральные продукты», — говорится в статье.

С новым брендом к предпринимателю пришел успех, выяснили журналисты. Популярностью «Вкусвилл» обязан в том числе московским потребителям, желающим придерживаться ЗОЖ в вопросе питания и готовым платить больше.

Ретейлер ранее принес извинения за скандальный проморолик с однополой парой. Провокационную запись удалили из социальных сетей.

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скандал магазин торговая сеть вкусвилл
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