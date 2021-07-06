Стало известно, как устроен бизнес известного ретейлера товаров для здорового питания

Москва, 6 июля. СМИ выяснили, как развивался бизнес сети магазинов «Вкусвилл». Основателем компании является предприниматель Андрей Кривенко.

Торговая сеть, не так давно столкнувшаяся с негативом в свой адрес из-за провокационной публикации, появилась в 2012 году. Кривенко ранее открыл ООО «Проект Избенка», развивая в Москве одноименную сеть магазинов. На прилавках покупатели могли найти фермерские молочные продукты, рассказывает Life.ru.

«В 2012 году бизнесмен открыл сеть универсамов «Вкусвилл», где реализовывал не только молочку, но и другие «натуральные продукты», — говорится в статье.

С новым брендом к предпринимателю пришел успех, выяснили журналисты. Популярностью «Вкусвилл» обязан в том числе московским потребителям, желающим придерживаться ЗОЖ в вопросе питания и готовым платить больше.

Ретейлер ранее принес извинения за скандальный проморолик с однополой парой. Провокационную запись удалили из социальных сетей.