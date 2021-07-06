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Суд приговорил жителя Чечни к 25 годам колонии по делу о терроризме

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:23
Происшествия
Суд приговорил жителя Чечни к 25 годам колонии по делу о терроризме
pixabay.com

Москва, 6 июля. Окружной военный суд приговорил жителя Чечни Махарби Тосуева к 25 годам колонии строгого режима за совершение преступлений в составе террористической группировки в 1990-х годах.

Обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда. В начале 1999 года подсудимый вступил в вооруженную группу. Цель организации состояла в выводе Чечни из состава России и создании государства с шариатской формой правления.

В 2002 году Тосуев в составе вооруженной группы напал на стражей порядка. Он обстрелял служебный автомобиль, в ходе нападения были убиты четверо милиционеров и пассажир автомобиля. Еще несколько человек получили ранения.

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