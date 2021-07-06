Доживут единицы: на Украине планируют в очередной раз повысить пенсионный возраст

Верховная рада Украины приняла к рассмотрению очередной законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста и изменение условий выхода на заслуженный отдых для сотен тысяч жителей территории от Ужгорода до Славянска. Согласно основным постулатам документа, уже с 1 января 2023 года Незалежная должна вступить в «европейское правовое поле в области социальной защиты пенсионеров». Соответственно, государство будет вручать соответствующие сертификаты только тем гражданам, которые достигли 61 года и имеют общий трудовой стаж не менее 35 лет. Подобная перспектива вызвала брожение в украинском обществе, а независимые эксперты и вовсе назвали ее «похоронной». Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Авторами упомянутого законопроекта, который в Раде был в срочном порядке зарегистрирован под номером 5566, выступили народные депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» (СН). Как утверждают соратники главы украинского государства Владимира Зеленского, во-первых, нововведение позволит «в значительной степени улучшить демографическую ситуацию на Украине». Дескать, в данном случае следует перенимать опыт у зарубежных стран (имеется в виду Европейский Союз. — Прим. ФАН), где местные жители, «не рассчитывающие на раннюю пенсию, максимально долго занимаются вопросами продолжения рода и воспитания детей». Во-вторых, уверены народные депутаты, реализация документа 5566 позволит оскудевшей казне Незалежной сэкономить десятки миллионов долларов.

«Сейчас в этом есть необходимость», — многозначительно заявила руководитель «Законодательной авторской группы», нардеп от СН Галина Третьякова.

В том, что парламент одобрит повышение пенсионного возраста, нет никаких сомнений, считают аналитики.

«В потенциальную группу апологетов этого законопроекта, помимо Третьяковой, представляющей комитет по вопросам социальной политики [ВР], входят Юрий Аристов из комитета по бюджету, а также Иванна Климпуш-Цинцадзе — активист комитета по интеграции Украины в структуры ЕС, — сказал Федеральному агентству новостей эксперт в области социальных проблем Роман Кулиш. — Киев в очередной раз отрапортует своим зарубежным партнерам о том, что он «стал на шаг ближе к интеграции в структуры цивилизованного Запада. Но вот ведь в чем дело: учитывая общую демографическую ситуацию на Украине, новшество станет для нашей страны приговором. В обозримом будущем до пенсии будут доживать единицы».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

С последним мнением соглашаются и украинские социологи. По данным Госстата Украины, средняя продолжительность жизни в этой стране в период с 2019 по 2020 годы не превышает 72 года (66 лет — для мужчин и 77 — для женщин. — Прим. ФАН). На данный момент возраст выхода на заслуженный отдых для мужчин и женщин в Незалежной составляет 60 лет.

«Получается, наши сограждане мужского пола живут на «пенсии по возрасту» не более семи лет. Зачем нам гоняться за «западным опытом», где и сами пенсии выше, и люди живут лучше?» — вопросили в эфире журналисты одного из киевских телеканалов.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Вопрос оказался риторическим, учитывая, что сам журналистский материал впоследствии был вырезан из эфира и публикации во Всемирной Паутине.

Любопытно, что на фоне новых веяний официальный Киев заявил о намерении повысить размер минимальной пенсии. По данным администрации главы государства, уже в августе малообеспеченные пенсионеры получат прибавку в размере 85 гривен (226 рублей).

«Да, это действительно много, — саркастически заявила в доверительной беседе с корреспондентом ФАН бывшая школьная учительница математики из Черниговской области, 70-летняя Нина Курус. — Мне и раньше-то не хватало государственных выплат: в буквальном смысле этого слова меня кормили два моих сына».

Далее Нина Владиславовна подчеркнула, что никогда не пожелает своим детям «жить на одну пенсию в этой стране».