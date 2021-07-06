Новые виды редких растений обнаружили в природных парках Волгограда

Волгоград, 6 июля. Объекты флоры и фауны в волгоградских природных парках изучили специалисты и обнаружили новые виды растений, занесенные в Красную книгу.

Работники природного парка в Серафимовичском районе изучили сразу несколько участков, чтобы оценить популяцию растений. Специалисты исследовали пойму реки Медведицы, массив Арчедино-Донских песков и ряд водоемов.

Во время мониторинга были выявлены новые места обитания растения-хищника Альдрованды пузырчатой. Она ест рачков и инфузорий. Также подтвердили информацию о нахождении в районе Астрагала Донского, Плауна булавовидного и Каллы болотной. В парке Камышинского района нашли лук привлекательный, рябчик русский, гвоздику растопыренную и другие редкие виды, передает «Волгоградская правда».

Ботаники из Оксфорда ранее открыли новый вид растений. Они отличаются ярко оранжевым цветом и произрастают под землей.