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Ушел из жизни музыкант Дживан Гаспарян

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:31
Общество
Ушел из жизни музыкант Дживан Гаспарян
Global Look Press  /  Anton Belitsky/Russian Look

Ереван, 6 июля. Народный артист Дживан Гаспарян скончался в возрасте 92 лет. Об этом стало известно из сообщения его внука Дживана Гаспаряна — младшего.

Музыкант был признан народным артистом Армянской ССР и прославился благодаря виртуозному исполнению партий на дудке. Гаспарян ушел из жизни во вторник. Внук артиста Дживан Гаспарян — младший сообщил об утрате в Facebook.

«Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром», — заявил наследник музыканта.

Время и место похорон Гаспаряна все еще неизвестны. За многолетнюю карьеру артист выпустил десятки пластинок. Музыкант отдавал предпочтение традиционной армянской музыке и сотрудничал с такими звездами, как Стинг и Серж Танкян. Его композиции вошли в саундтреки картин «Гладиатор» и «Ворон».

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