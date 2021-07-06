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У меня серьезная болезнь: Тодоренко раскрыла правду о своем здоровье
Шоу-бизнес
У меня серьезная болезнь: Тодоренко раскрыла правду о своем здоровье
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Москва, 6 июля. Известная в России телеведущая Регина Тодоренко раскрыла правду о своем здоровье. Она рассказала, что уже длительное время страдает от сильных болей в позвоночнике.

Новость о своем здоровье звезда трэвел-шоу «Орел и решка» сообщила поклонникам в Instagram Stories. Раскрывать подробности состояния блогер не стала, лишь обозначила серьезность заболевания.

Тодоренко выложила две фотографии — на первой она сидит за столом, склонив голову на руки, тем самым показывая тяжелое состояние. Второй публикацией стал рентген-снимок, на котором видна часть спины.

«Сегодня я проснулась от боли в спине. И с этим я ничего не могу поделать. У меня серьезная болезнь позвоночника», — написала Тодоренко в соцсети.

Подробности диагноза звезда разглашать не стала, предоставив фолловерам пространство для размышлений. Однако многие из них уверены, что все дело в трудоголизме звезды и после нормального отдыха она сможет прийти в себя.

Последнее время жизнь не слишком балует популярную ведущую. Несколько недель назад, в канун дня рождения, Тодоренко узнала о смерти дедушки Алексея. Новость шокировала звезду и напрочь отбила желание как-то праздновать.

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