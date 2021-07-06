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В Медиагруппе «Патриот» назвали нового партнера

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:26
Общество
В Медиагруппе «Патриот» назвали нового партнера
prt scr mediapatriot.ru  /  Медиагруппа «Патриот»

Санкт-Петербург, 6 июля. Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» объявили о старте сотрудничества.

Новый партнер «Патриота» занимается рассмотрением капитала во всех его направлениях, а именно в финансовом, природном и человеческом. Также издание публикует материал о различных инновациях, инвестировании и достижениях России в социально-экономической сфере.

«Будем делать интересные аналитические обзоры самых обсуждаемых тем и интервью с топ-менеджментом флагманов отечественной экономики и других сфер», — отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Ранее сообщалось, что в пресс-центре «Патриота» пройдет брифинг на тему роста тарифов ЖКХ в России. Гендиректор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова ответит на все интересующие россиян вопросы.

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сотрудничество патриот капитал страны
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