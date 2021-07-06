Пять человек стали жертвами наводнения в Туапсинском районе

Краснодар, 6 июля. Стихия унесла жизни пенсионера и женщины с ребенком в Туапсинском районе. Информация о еще двух погибших уточняется.

Пожилой житель Горского погиб в своем доме из-за того, что не мог самостоятельно передвигаться. Также в селе Дефановка потоком воды смыло в канаву с обочины автомобиль, в котором находилась семья.

В результате трагического инцидента погиб 14-летний ребенок и его 34-летняя мать. Главу семейства госпитализировали в больницу с обморожением, сообщает источник ФАН.

Также поступила информация о гибели еще одного взрослого и ребенка. Данные сейчас проверяются. На место происшествия вылетел и.о. прокурора края Павел Гвоздев.

Ранее правоохранители назначили доследственную проверку по факту гибели мужчины и ранения двух человек после обрушения гаражного бокса в Краснодарском крае.