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На Украине «похоронили» один из старейших судостроительных заводов

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:07
Технологии
На Украине «похоронили» один из старейших судостроительных заводов
Федеральное агентство новостей  /  Олег Кашмиров

Николаев, 6 июля. Черноморский судостроительный завод, на котором в свое время были построены все советские авианосцы, в том числе крейсер «Адмирал Кузнецов», закрылся на Украине.

Отмечается, что об окончательной ликвидации расположенного в Николаеве предприятия стало известно 5 июля. Хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчет о ликвидации ПАО «Черноморский судостроительный завод».

Имущество завода, который проработал 126 лет, распродано. Вырученные деньги пошли на частичное погашение долгов. Стоит напомнить, что во времена СССР на нем были построены крейсер «Красный Кавказ», научно-исследовательский корабль «Академик Сергей Королев», серия авианосцев.

Примечательно, что советской власти удалось поднять производство на предприятии даже после трех лет немецко-фашистской оккупации. Украинское же руководство после обретения независимости страной «похоронило» предприятие.

Ранее сообщалось, что кораблестроительная отрасль на Украине находится в катастрофическом положении. Финансовые трудности испытывают предприятия и авиастроительной сферы, передает RT.

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украина завод авианосцы
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