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Названа предварительная версия крушения самолета Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:08
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Происшествия
Названа предварительная версия крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Эксперты назвали предварительную версию катастрофы пассажирского Ан-26 на Камчатке. По их словам, самолет мог разбиться о скалы.

Специалисты подчеркнули, что выдвинутая версия является одной из возможных причин крушения воздушного судна. Точную картину событий в небе над Камчаткой пока установить невозможно, сообщает источник ФАН.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. Началась операция по поиску пропавшего борта.

Поиски пропавшего с радаров самолета завершились обнаружением его обломков в 50 км от взлетно-посадочной полосы в Палане. Обломки находились на скалистой береговой линии.

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самолет крушение камчатский край ан-26 пассажирский рейс
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