Двое детей оказались в больнице после ДТП в Мордовии

Саранск, 6 июля. В Зубово-Полянском районе Мордовии четыре человека пострадали в ДТП. После аварии в больнице оказались двое детей.

«47-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ 330232», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Мурано», двигавшемуся во встречном направлении (прямо), и совершил с ним столкновение», — сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Виновник аварии отделался легкими ушибами, а юные пассажиры 6 и 9 лет и водитель легковушки оказались в районной больнице. В крови обоих участников дорожного движения алкоголь не обнаружен.

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