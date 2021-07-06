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Спасатели вытащили из воды обессилевшего пловца в Саратове
Общество
Спасатели вытащили из воды обессилевшего пловца в Саратове
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Саратов, 6 июля. Во время открытия нового пляжа в Саратове чуть не утонул отдыхающий. Ему помогли спасатели.

Молодой человек доплыл до буйков, но самостоятельно вернуться не смог. Он подал сигнал спасателям, дежурившим в тот момент на пляже, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сотрудники МЧС заметили его сигнал и доставили юношу на берег на лодке. От медицинской помощи отдыхающий отказался.

Похожий инцидент произошел на озере Красном в Кемеровской области, сообщал ФАН. Тонущей женщине пришел на помощь волонтер-спасатель Денис Шувариков.

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