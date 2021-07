В Лондоне предложили урезать инвестиции в ССАГПЗ за нарушения прав человека

Лондон, 6 июля. Британские депутаты призвали правительство Соединенного Королевства приостановить программы финансирования членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Они заявили, что подобные «вложения» могут выставить Великобританию соучастником нарушений прав человека в этих странах. Речь идет, прежде всего, о Саудовской Аравии и Бахрейне.

Межпартийная парламентская группа «Демократия и права человека в Персидском заливе» заявила, что многомиллионные программы, поддерживаемые Фондом комплексной деятельности (IAF), реализуются с «минимальным уровнем подотчетности и прозрачности несмотря на неоднократные эпизоды причастности к нарушениям прав человека».

«Структуры, финансируемые IAF, обелили факты нарушения прав человека в Саудовской Аравии и Бахрейне, поставив правительство Великобритании под угрозу оказаться соучастником совершенных преступлений. Государственное финансирование ССАГПЗ должно быть немедленно приостановлено до проведения независимого расследования причастности этих стран к нарушениям прав человека и международного права», — говорится в докладе парламентской группы.

Структура IAF создавалась для обеспечения британских инвестиций в регион Персидского залива. В 2016-2017 гг., а также в 2019-2020 гг. через данный фонд прошли 73 миллиона долларов. В соответствующих отчетах сообщается, что эти деньги были направлены на проекты в областях здравоохранения, культуры и спорта.

The Financial Times: MPs call on UK to suspend ‘secretive’ Gulf funding programmes.



All-party group alleges schemes could place Britain at risk of complicity in abuses in Saudi Arabia and Bahrainhttps://t.co/tm6FR8k4r5



Must read by @cornishft — Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) July 5, 2021

Саудовская Аравия признана международными правозащитными организациями одной из самых неблагополучных стран с точки зрения соблюдения прав человека. В королевстве на законодательном уровне закреплены телесные наказания, в том числе — ампутации конечностей и казни (через расстрел, отсечение головы или забивание камнями). При этом под прикрытием антитеррористических законов широко применяются пытки.

Saudi Arabia.

Where crucifixion, flogging, amputation, and decapitation are commonplace.



Shame on you. pic.twitter.com/Qg7syTC9bg — Karl Newman (@NervousBreadVan) May 24, 2021

Кроме того, королевство является одним из евразийских центров торговли людьми, которые принуждаются к рабскому труду и проституции.

France probes Saudi prince for modern-day slavery claims https://t.co/UprfCLnJZm — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 6, 2021

Женщины ограничены в своих гражданских и политических правах, ущемлены в судебной и трудовой системах: если они окажутся замешанными в каком-либо судебном деле, то без исключительных доказательств их правоты суд пойдет против них, даже если речь идет об изнасиловании. Кроме того, из всех работающих в стране граждан женская доля составляет лишь около 5%.

Minnesota court rules rape charge doesn't apply if the victim got willingly drunk.



Lucky she wasn't in Saudi Arabia as a female gang rape victim had her sentence of 100 lashes ⬇️doubled after her lawyer appealed. (Saudi Arabia are BFF with the US)https://t.co/X7MBznKq8f pic.twitter.com/jiMKD4NnWJ — Frank James (@Frank_TIHZHO) March 27, 2021

Также зафиксированы многочисленные факты нарушения прав приезжих рабочих, национальных, религиозных и сексуальных меньшинств, подавление оппозиционных СМИ.

#BringNyamacheFromSaudia: The BBC has been speaking to a group of Kenyan domestic workers who say they have faced abuse - including physical assaults & rape - at the hands of their employers in Saudi Arabia. How many will die in the hands of a cruel country? @CisNyakundi @OmbetaC pic.twitter.com/V6cBOo7JRw — Kawangware Finest™️ (@cbs_ke) June 29, 2021

Схожая картина наблюдается и в Бахрейне, который на протяжении последних десятилетий движется в фарватере саудовской политики.