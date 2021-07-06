Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 13:57
13:55
Африка
Забастовки полностью парализовали банковский и страховой секторы Туниса
13:51
Происшествия
Друг и сокурсник второго пилота разбившегося АН-26 назвал вероятную причину трагедии
13:51
Политика
Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия Кузбасса
13:49
Происшествия
СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке
13:46
Армия
Военнослужащий ВС Армении получил ранение в перестрелке с азербайджанскими военными
13:46
Экономика
Холодная месть «Газпрома» заставила Европу раскошелиться за газ по заоблачной цене
13:45
Энциклопедия ФАН
Бессульфатные шампуни: что это такое и чем они лучше других?
13:45
Политика
Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке
13:43
Происшествия
Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей
13:36
Шоу-бизнес
Никакого чуда: врач объяснил слова духовника МакSим об улучшении ее состояния
Все новости

В Лондоне предложили урезать инвестиции в ССАГПЗ за нарушения прав человека
Весь мир
В Лондоне предложили урезать инвестиции в ССАГПЗ за нарушения прав человека
Федеральное агентство новостей  / 

Лондон, 6 июля. Британские депутаты призвали правительство Соединенного Королевства приостановить программы финансирования членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Они заявили, что подобные «вложения» могут выставить Великобританию соучастником нарушений прав человека в этих странах. Речь идет, прежде всего, о Саудовской Аравии и Бахрейне.

Межпартийная парламентская группа «Демократия и права человека в Персидском заливе» заявила, что многомиллионные программы, поддерживаемые Фондом комплексной деятельности (IAF), реализуются с «минимальным уровнем подотчетности и прозрачности несмотря на неоднократные эпизоды причастности к нарушениям прав человека».

«Структуры, финансируемые IAF, обелили факты нарушения прав человека в Саудовской Аравии и Бахрейне, поставив правительство Великобритании под угрозу оказаться соучастником совершенных преступлений. Государственное финансирование ССАГПЗ должно быть немедленно приостановлено до проведения независимого расследования причастности этих стран к нарушениям прав человека и международного права», — говорится в докладе парламентской группы.

Структура IAF создавалась для обеспечения британских инвестиций в регион Персидского залива. В 2016-2017 гг., а также в 2019-2020 гг. через данный фонд прошли 73 миллиона долларов. В соответствующих отчетах сообщается, что эти деньги были направлены на проекты в областях здравоохранения, культуры и спорта.

Саудовская Аравия признана международными правозащитными организациями одной из самых неблагополучных стран с точки зрения соблюдения прав человека. В королевстве на законодательном уровне закреплены телесные наказания, в том числе — ампутации конечностей и казни (через расстрел, отсечение головы или забивание камнями). При этом под прикрытием антитеррористических законов широко применяются пытки.

Кроме того, королевство является одним из евразийских центров торговли людьми, которые принуждаются к рабскому труду и проституции.

Женщины ограничены в своих гражданских и политических правах, ущемлены в судебной и трудовой системах: если они окажутся замешанными в каком-либо судебном деле, то без исключительных доказательств их правоты суд пойдет против них, даже если речь идет об изнасиловании. Кроме того, из всех работающих в стране граждан женская доля составляет лишь около 5%.

Также зафиксированы многочисленные факты нарушения прав приезжих рабочихнациональных, религиозных и сексуальных меньшинств, подавление оппозиционных СМИ.

Схожая картина наблюдается и в Бахрейне, который на протяжении последних десятилетий движется в фарватере саудовской политики.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Лондоне предложили урезать инвестиции в ССАГПЗ за нарушения прав человека
великобритания бахрейн саудовская аравия права человека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru