В Лондоне предложили урезать инвестиции в ССАГПЗ за нарушения прав человека

Лондон, 6 июля. Британские депутаты призвали правительство Соединенного Королевства приостановить программы финансирования членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Они заявили, что подобные «вложения» могут выставить Великобританию соучастником нарушений прав человека в этих странах. Речь идет, прежде всего, о Саудовской Аравии и Бахрейне.
Межпартийная парламентская группа «Демократия и права человека в Персидском заливе» заявила, что многомиллионные программы, поддерживаемые Фондом комплексной деятельности (IAF), реализуются с «минимальным уровнем подотчетности и прозрачности несмотря на неоднократные эпизоды причастности к нарушениям прав человека».
«Структуры, финансируемые IAF, обелили факты нарушения прав человека в Саудовской Аравии и Бахрейне, поставив правительство Великобритании под угрозу оказаться соучастником совершенных преступлений. Государственное финансирование ССАГПЗ должно быть немедленно приостановлено до проведения независимого расследования причастности этих стран к нарушениям прав человека и международного права», — говорится в докладе парламентской группы.
Структура IAF создавалась для обеспечения британских инвестиций в регион Персидского залива. В 2016-2017 гг., а также в 2019-2020 гг. через данный фонд прошли 73 миллиона долларов. В соответствующих отчетах сообщается, что эти деньги были направлены на проекты в областях здравоохранения, культуры и спорта.
The Financial Times: MPs call on UK to suspend ‘secretive’ Gulf funding programmes.— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) July 5, 2021
All-party group alleges schemes could place Britain at risk of complicity in abuses in Saudi Arabia and Bahrainhttps://t.co/tm6FR8k4r5
Must read by @cornishft
Саудовская Аравия признана международными правозащитными организациями одной из самых неблагополучных стран с точки зрения соблюдения прав человека. В королевстве на законодательном уровне закреплены телесные наказания, в том числе — ампутации конечностей и казни (через расстрел, отсечение головы или забивание камнями). При этом под прикрытием антитеррористических законов широко применяются пытки.
Saudi Arabia.— Karl Newman (@NervousBreadVan) May 24, 2021
Where crucifixion, flogging, amputation, and decapitation are commonplace.
Shame on you. pic.twitter.com/Qg7syTC9bg
Кроме того, королевство является одним из евразийских центров торговли людьми, которые принуждаются к рабскому труду и проституции.
France probes Saudi prince for modern-day slavery claims https://t.co/UprfCLnJZm— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 6, 2021
Женщины ограничены в своих гражданских и политических правах, ущемлены в судебной и трудовой системах: если они окажутся замешанными в каком-либо судебном деле, то без исключительных доказательств их правоты суд пойдет против них, даже если речь идет об изнасиловании. Кроме того, из всех работающих в стране граждан женская доля составляет лишь около 5%.
Minnesota court rules rape charge doesn't apply if the victim got willingly drunk.— Frank James (@Frank_TIHZHO) March 27, 2021
Lucky she wasn't in Saudi Arabia as a female gang rape victim had her sentence of 100 lashes ⬇️doubled after her lawyer appealed. (Saudi Arabia are BFF with the US)https://t.co/X7MBznKq8f pic.twitter.com/jiMKD4NnWJ
Также зафиксированы многочисленные факты нарушения прав приезжих рабочих, национальных, религиозных и сексуальных меньшинств, подавление оппозиционных СМИ.
#BringNyamacheFromSaudia: The BBC has been speaking to a group of Kenyan domestic workers who say they have faced abuse - including physical assaults & rape - at the hands of their employers in Saudi Arabia. How many will die in the hands of a cruel country? @CisNyakundi @OmbetaC pic.twitter.com/V6cBOo7JRw— Kawangware Finest™️ (@cbs_ke) June 29, 2021
Схожая картина наблюдается и в Бахрейне, который на протяжении последних десятилетий движется в фарватере саудовской политики.
Representatives emphasized that these programs may expose the UK to the risk of complicity in human rights violations in Saudi Arabia and Bahrain.https://t.co/04CYLjmH36— بحريني ليكس (@bahrain_ileaks) July 6, 2021