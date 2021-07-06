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Банкротство «КРИК» из-за Белых привело к судам и ликвидации энергетической компании

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:19
Происшествия
Банкротство «КРИК» из-за Белых привело к судам и ликвидации энергетической компании
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Киров, 6 июля. Действия экс-губернатора Никиты Белых в отношении АО «КРИК» привело последних к банкротству, а дочернюю компанию минэнерго «Управление по обеспечению топливом» к ликвидации.

Согласно оперативной информации, АО «КРИК» обанкротилось в 2018-м году, однако суды продолжаются до сих пор. Одно из таких судебных разбирательств оказалось для банкротов успешным, им удалось добиться ликвидации «Управления по обеспечению топливом». Эксклюзивной информацией о последствиях преступных действий бывшего губернатора Белых поделился источник ФАН.

Следствие выяснило, что экс-чиновник за счет АО «КРИК» обеспечил совершение крупной сделки. Однако другой стороной бизнес-соглашения оказались компании, которые не возвращали свои долговые обязательства.

Ранее стали известны подробности деятельности бывшего губернатора Никиты Белых. В частности, получила огласку компания, которую должны были кредитовать по поручению чиновника.

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