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ФАН узнал место обнаружения обломков пропавшего Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:18
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Происшествия
ФАН узнал место обнаружения обломков пропавшего Ан-26 на Камчатке
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Пропавший самолет Ан-26 нашли в 50 км от взлетно-посадочной полосы в Палане, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Обломки находятся на скалистой береговой линии. Сейчас спасатели решают, как подобраться к потерпевшему крушение воздушному судну.

Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана и пропал с радаров, когда начал снижение для посадки в пункте назначения. На борту находились 28 человек.

Во время поисков у побережья полуострова зафиксировали слабый радиосигнал. Предположительно, он мог исходить от аварийного радиобуя, который активизируется в случае повреждения борта.

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крушение камчатка ан-26
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