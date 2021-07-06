ФАН узнал место обнаружения обломков пропавшего Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Пропавший самолет Ан-26 нашли в 50 км от взлетно-посадочной полосы в Палане, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Обломки находятся на скалистой береговой линии. Сейчас спасатели решают, как подобраться к потерпевшему крушение воздушному судну.

Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана и пропал с радаров, когда начал снижение для посадки в пункте назначения. На борту находились 28 человек.

Во время поисков у побережья полуострова зафиксировали слабый радиосигнал. Предположительно, он мог исходить от аварийного радиобуя, который активизируется в случае повреждения борта.