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Лимит переводов через приложение для бизнеса повысили в Сбербанке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:49
Экономика
Лимит переводов через приложение для бизнеса повысили в Сбербанке
facebook.com  /  Сбербанк

Москва, 6 июля. Лимит на платежи в сутки, которые можно было направить «неподтвержденным» контрагентам в приложении «СберБизнес» вырос до 1 млн рублей.

Теперь россияне смогут переводить один миллион рублей через мобильное приложение «СберБизнес». Ранее им приходилось пользоваться браузерной версией Сбербанка, если перевод превышал 400 тыс. рублей. Об этом пишет Ugra-News.ru.

Для того, чтобы совершить платежную операцию, ранее требовалось зайти в интернет-браузер, ввести данные контрагента в особый перечень, а затем заверить реквизиты через данные, поступающие по СМС.

Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская считает, что после корректировок бизнесу станет проще, так как многие клиенты кредитной организации используют при расчетах исключительно приложение для смартфонов.

Аналитики «Сбера» пришли к выводу, что объем вирусных атак на рядовых граждан снизился в 2020 году, при этом фишинговых веб-сайтов также становится все меньше.

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сбербанк мобильное приложение Лоевская лимит переводов
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