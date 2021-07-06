Бродячий скот в дагестанском Хасавюрте отправляют на «штрафстоянку» за 100 км

Махачкала, 6 июля. Владельцы коров и других животных, оставленных без присмотра в дагестанском Хасавюрте, доставляются на расстояние почти 100 километров в столицу республики. Оттуда их забрать можно только после оплаты штрафа и расходов на транспортировку животных.

«Все они вывозятся в Махачкалу на специализированную стоянку. Владельцам, оставившим без присмотра животное и выпустившим его для свободного выгула в город, необходимо ехать за скотиной в столицу. Вернуть животное хозяин сможет, оплатив все начисленные штрафы и расходы организации на отлов и доставку в Махачкалу», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Хасавюрта.

Там пояснили, что власти города заключили контракт с махачкалинским МУП «Питомец», по которому учреждение занимается отловом бродячих животных, их транспортировкой в столицу и содержанием в специальном питомнике. В мэрии Хасавюрта пояснили, что такие меры приняты для того, чтобы избавить улицы города от скота, оставленного хозяевами без присмотра.

Размер штрафа за отлов и доставку одной коровы в МУП «Питомец» составляет 2,5 тысячи рублей. Еще около 1,5 тысячи рублей хозяин должен будет заплатить за каждые сутки нахождения животного в питомнике.

Ранее ФАН сообщал, что бесконтрольный выпас крупного рогатого скота не позволяет запустить скоростные поезда «Ласточка» между столицей Дагестана и другими регионами страны. По словам врио главы республики Сергея Меликова, наезд железнодорожных составов на животных превратился в серьезную проблему.