Жителя Волгограда арестовали за попытку сжечь здание администрации

Волгоград, 6 июля. Мужчина пытался поджечь здание администрации. По решению суда, в СИЗО он будет находиться до 2 сентября.

По данным следствия, вечером 1 июля он пришел к зданию администрации и оставил у входных дверей две бутылки с зажигательной смесью. Пожар не начался из-за быстро потухшей горючей жидкости. Полиция оперативно задержала злоумышленника.

Жителя Приморья привлекут к ответственности за поджог ночного клуба. Мужчина решился на преступление после того, как охранники заведения не пустили его в здание, сообщал сайт 360tv.ru.

Ранее пьяный житель Когалыма расстрелял из ружья отделение полиции и банк. Перед инцидентом он поругался с женой из-за того, что телефонные мошенники обманули ее на 98 тысяч рублей.