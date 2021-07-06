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Жителя Волгограда арестовали за попытку сжечь здание администрации

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:48
Происшествия
Жителя Волгограда арестовали за попытку сжечь здание администрации
pixabay.com  /  Comfreak

Волгоград, 6 июля. Мужчина пытался поджечь здание администрации. По решению суда, в СИЗО он будет находиться до 2 сентября.

По данным следствия, вечером 1 июля он пришел к зданию администрации и оставил у входных дверей две бутылки с зажигательной смесью. Пожар не начался из-за быстро потухшей горючей жидкости. Полиция оперативно задержала злоумышленника.

Жителя Приморья привлекут к ответственности за поджог ночного клуба. Мужчина решился на преступление после того, как охранники заведения не пустили его в здание, сообщал сайт 360tv.ru.

Ранее пьяный житель Когалыма расстрелял из ружья отделение полиции и банк. Перед инцидентом он поругался с женой из-за того, что телефонные мошенники обманули ее на 98 тысяч рублей.

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арест волгоград администрация поджег
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