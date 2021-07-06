Разногласия в ОПЕК+ сыграли на руку России накануне нового скачка цен на нефть

Встреча стран-членов ОПЕК+, которая должна была пройти в понедельник, отменена из-за несогласованности позиций участников соглашения, а новая ее дата не назначена. Для остального мира это означает сохранение жестких квот на добычу черного золота членами картеля, что, в свою очередь, предопределяет рост мировых котировок.

Почему же большинство стран-участниц ОПЕК+ не спешат восстанавливать добычу нефти, несмотря на наметившийся рост мировой экономики? И как действовать России в нынешней ситуации? Об этом — в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«Нефтяные горки»

На сегодняшний день весь нефтяной мир живет, опираясь на условия сделки, заключенной участниками соглашения ОПЕК+ в апреле 2020 года. Тогда члены крупнейшего нефтяного картеля и поддерживающая их в последнее время Россия согласовали сокращение добычи суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки сроком на два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.

Такое сокращение, составившее практически десятую часть мировой добычи, не имело аналогов в прошлом. Его причиной стал кризис спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 и вызванный им ценовой шок на рынке нефти. Ни одна из стран картеля не могла бы справиться с таким вызовом в одиночку: масштаб сокращения был практически равен собственным объемам добычи нефти для крупнейших участников соглашения — России и Саудовской Аравии.

Как следствие, возврат к «доковидным» уровням добычи пришлось осуществлять очень взвешенно. Связано это было не только с рыночными факторами, но и с производством: для выполнения соглашения многим странам-производителям, в том числе России, пришлось полностью остановить добычу на целом ряде участков и даже месторождений, а не только уменьшить выдачу нефти отдельными скважинами. Поэтому возврат выбывших мощностей был сопряжен с серьезными начальными инвестициями — и снова угодить в рыночные «качели» превышения предложения над спросом никто не хотел.

В результате такой сложной ситуации, согласно текущим договоренностям, страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти с мая до конца июля на 2,1 млн баррелей в сутки. Учитывая предыдущие послабления, на конец июля члены картеля оставят от начального сокращения в 9,7 млн баррелей лишь чуть больше половины ограничений — на 5,7 млн баррелей в сутки.

Однако о дальнейшем ослаблении условий сделки договориться не удалось. Крупнейшие члены соглашения ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, предлагают продолжить восстановление добычи и в дальнейшем: с августа и до конца года на рынок рекомендовано добавить еще 2 млн баррелей в сутки.

Однако особой позицией Эр-Рияда является то, что на сегодняшний день не согласовано, на каких именно параметрах участники ОПЕК+ будут продлевать соглашение после апреля 2022 года, когда текущие договоренности закончатся. Поэтому саудиты сегодня блокируют смягчение сделки, требуя прояснить этот вопрос заранее.

ФБА «Экономика сегодня» /

В чем интерес России

Таким образом, нынешнее восстановление предложения — отнюдь не тривиальный процесс. В 2020 году отрасль «схлопнулась», и теперь, как было сказано, речь фактически идет о повторном инвестировании во многие объекты, пусть и не в полном объеме. Отсюда и проистекает скептическая позиция Саудовской Аравии: даже у крупных игроков свободный инвестиционный ресурс крайне ограничен, а у мелких производителей нефти его и вовсе нет.

Наглядной иллюстрацией происходящего стала нефтедобыча в США, где за последние два десятилетия возникла масса мелких добывающих компаний в сланцевой отрасли. Но на сегодняшний день эти бывшие «тигры», которым прочили быструю победу над старыми «быками», добывающими традиционную нефть, пребывают в сложном положении. Несмотря на внушительный рост цены нефти, достигшей отметки 77 долларов за баррель, «сланцевики» практически не наращивают добычу.

Сейчас основные усилия американских производителей сосредоточены на другом — они пытаются хоть как-то отдать огромные долги, которые набрали за последнее десятилетие, а потом еще и резко нарастили за прошлый, «ковидный» год. Тут уже не на рост добычи рассчитывать — большинству из них, скорее, надо всеми силами отползать от весьма вероятного банкротства.

Есть свои мотивации и у других членов ОПЕК. Во многих из этих стран за последние 20 лет достаточно дорогой нефти была построена «экономика нефтяных налогов», когда деньги от продажи нефти перекачивались в другие сектора экономики и в социальную сферу. Как следствие, с точки зрения бюджета задача «продать на 10% больше нефти» и «продать эту нефть на 10% дороже» равнозначны и эквивалентны. При этом вторая задача даже проще в реализации, так как не требует инвестиций в быстрое восстановление добычи.

Поэтому большинство экспертов сходятся во мнении, что никакого «бунта» внутри соглашения ОПЕК+ не будет: все его участники не против, чтобы нефть заняла удобный для них ценовой коридор в 80-100 долларов за баррель. После чего инвестиции можно будет делать из текущих доходов от продажи нефти, а не из долгосрочных накоплений, которых часто просто нет.

Указанная дилемма особенно актуальна для России, где освоение месторождений из-за сезонности работ на большей части нашей страны носит плановый характер. Как следствие, для отечественной нефтедобычи неприятна любая рыночная «болтанка», в которой мы обычно ничтожно зарабатываем, но гораздо больше теряем.

Поэтому сохранение соглашения ОПЕК+ и плавный выход из него полностью соответствуют интересам спокойной как удав России. Это позволит нефтедобыче «этих везучих русских» планово подключить дополнительные мощности по добыче — и сделать это в максимально благоприятной рыночной обстановке.