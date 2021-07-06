Россиянкам могут разрешить работать авиамеханиками с 1 сентября

Москва, 6 июля. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило документ, который исключает из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров.

Таким образом, с 1 сентября 2021 года жительницы России смогут заниматься техническим обслуживанием самолетов и вертолетов. Об этом стало известно из официального ответа на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко. Ранее она обратилась в Минтруд с инициативой расширить список доступных профессий для женщин.

В министерстве труда перечислили регионы, жители которых получают самые маленькие пенсии. В список попали Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия.