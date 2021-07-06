Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 13:56
13:55
Африка
Забастовки полностью парализовали банковский и страховой секторы Туниса
13:51
Происшествия
Друг и сокурсник второго пилота разбившегося АН-26 назвал вероятную причину трагедии
13:51
Политика
Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия Кузбасса
13:49
Происшествия
СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке
13:46
Армия
Военнослужащий ВС Армении получил ранение в перестрелке с азербайджанскими военными
13:46
Экономика
Холодная месть «Газпрома» заставила Европу раскошелиться за газ по заоблачной цене
13:45
Энциклопедия ФАН
Бессульфатные шампуни: что это такое и чем они лучше других?
13:45
Политика
Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке
13:43
Происшествия
Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей
13:36
Шоу-бизнес
Никакого чуда: врач объяснил слова духовника МакSим об улучшении ее состояния
Все новости

Россиянкам могут разрешить работать авиамеханиками с 1 сентября

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:52
Общество
Россиянкам могут разрешить работать авиамеханиками с 1 сентября
aviastar-sp.ru  /  Акционерное общество «Авиастар-СП»

Москва, 6 июля. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило документ, который исключает из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров.

Таким образом, с 1 сентября 2021 года жительницы России смогут заниматься техническим обслуживанием самолетов и вертолетов. Об этом стало известно из официального ответа на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко. Ранее она обратилась в Минтруд с инициативой расширить список доступных профессий для женщин.

В министерстве труда перечислили регионы, жители которых получают самые маленькие пенсии. В список попали Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянкам могут разрешить работать авиамеханиками с 1 сентября
женщины работа авиация механик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru