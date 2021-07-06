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В МИД РФ рассказали об оснащении российской военной базы в Таджикистане

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:46
Армия
В МИД РФ рассказали об оснащении российской военной базы в Таджикистане
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 6 июля. Российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания помощи в урегулировании конфликта на границе с Афганистаном.

Военнослужащие РФ имеют в своем распоряжении средства, способные помочь в случае обострения на афгано-таджикской границе, отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Ситуация на участке между Афганистаном и Таджикистаном усложнилась после вывода американского контингента из региона. Боевики взяли под свой контроль большую часть территорий.

При этом таджикский лидер Эмомали Рахмон распорядился провести в стране мобилизацию. Предполагается, что эти действия позволят обеспечить безопасность на границе с Афганистаном.

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Все новости / Армия / В МИД РФ рассказали об оснащении российской военной базы в Таджикистане
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