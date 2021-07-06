В МИД РФ рассказали об оснащении российской военной базы в Таджикистане

Москва, 6 июля. Российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания помощи в урегулировании конфликта на границе с Афганистаном.

Военнослужащие РФ имеют в своем распоряжении средства, способные помочь в случае обострения на афгано-таджикской границе, отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Ситуация на участке между Афганистаном и Таджикистаном усложнилась после вывода американского контингента из региона. Боевики взяли под свой контроль большую часть территорий.

При этом таджикский лидер Эмомали Рахмон распорядился провести в стране мобилизацию. Предполагается, что эти действия позволят обеспечить безопасность на границе с Афганистаном.