Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 13:56
13:55
Африка
Забастовки полностью парализовали банковский и страховой секторы Туниса
13:51
Происшествия
Друг и сокурсник второго пилота разбившегося АН-26 назвал вероятную причину трагедии
13:51
Политика
Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия Кузбасса
13:49
Происшествия
СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке
13:46
Армия
Военнослужащий ВС Армении получил ранение в перестрелке с азербайджанскими военными
13:46
Экономика
Холодная месть «Газпрома» заставила Европу раскошелиться за газ по заоблачной цене
13:45
Энциклопедия ФАН
Бессульфатные шампуни: что это такое и чем они лучше других?
13:45
Политика
Американский посол Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на Камчатке
13:43
Происшествия
Суд поместил под домашний арест директора детдома, где подросток насиловал детей
13:36
Шоу-бизнес
Никакого чуда: врач объяснил слова духовника МакSим об улучшении ее состояния
Все новости

Специалист по безопасности полетов назвал недостаток Ан-26, усложнивший его поиски

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:09
474
Происшествия
Специалист по безопасности полетов назвал недостаток Ан-26, усложнивший его поиски
Prt Scr youtube.com  /  Техно MaxWow

Устаревшие модели самолетов имеют ряд недостатков, которые усложняют их поиски. Об этом в интервью ФАН заявил бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палану, 6 июля перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке в пункт назначения. По данным прокуратуры, на борту самолета находятся 29 человек: 23 пассажира и 6 членов экипажа, которые не сообщали о проблемах на борту в ходе полета. В экстренных службах не исключают возможности того, что Ан-26 мог упасть в море. Причиной падения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Уже установлено, что самолет принадлежит «Камчатскому авиационному предприятию».

«Все мы ходим под Богом, и надеяться всегда надо на лучшее, — заметил Романов. — Вместе с тем поисково-спасательными работами надо заняться как можно быстрее: важна каждая минута!»

Эксперт дал характеристику пропавшему самолету: по его словам, Ан-26 — это модификация Ан-24, на котором он девять лет был командиром.

«Я знаю его досконально, — заявил бывший пилот. — Это воздушное судно — неприхотливое, надежное, может произвести посадку на любой подготовленной и даже неподготовленной поверхности».

Специалист по безопасности полетов назвал недостаток Ан-26, усложнивший его поиски
Global Look Press  / Serguei Fomine

Специалист по безопасности полетов подчеркнул, что пилотам Ан-26 приходилось действовать в экстренной ситуации, и он не может достоверно сообщить, куда именно они могли приземлить самолет. Однако, учитывая сложный рельеф Камчатки с ее лесами и горными цепями, с большой долей вероятности можно предположить, что посадка была произведена в прибрежной зоне.

Собеседник ФАН также объяснил, почему Ан-26 приходится искать, несмотря на то, что в наши дни любое транспортное средство можно снабдить трекером, который будет отображать его местонахождение.

«Как я уже сказал, Ан-26 — самолет не из серии новых воздушных судов, он был выпущен еще в 1982 году, — заметил Романов. — В настоящее время они используются в качестве военно-транспортных средств. На борту точно есть речевые самописцы, но присутствует ли там маячок, зависит только от компании, которая эксплуатировала данное воздушное судно».

Эксперт подчеркнул, что на современных самолетах подобного рода маячки стоят по умолчанию.

«Даже в случае погружения воздушного судна в воду они всплывают и автоматически подают сигнал бедствия, — добавил специалист по безопасности полетов. — У Ан-26 с большой долей вероятности таких маячков не было».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Специалист по безопасности полетов назвал недостаток Ан-26, усложнивший его поиски
россия самолет катастрофа камчатка пилот ан-26
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru