Специалист по безопасности полетов назвал недостаток Ан-26, усложнивший его поиски

Устаревшие модели самолетов имеют ряд недостатков, которые усложняют их поиски. Об этом в интервью ФАН заявил бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палану, 6 июля перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке в пункт назначения. По данным прокуратуры, на борту самолета находятся 29 человек: 23 пассажира и 6 членов экипажа, которые не сообщали о проблемах на борту в ходе полета. В экстренных службах не исключают возможности того, что Ан-26 мог упасть в море. Причиной падения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Уже установлено, что самолет принадлежит «Камчатскому авиационному предприятию».

«Все мы ходим под Богом, и надеяться всегда надо на лучшее, — заметил Романов. — Вместе с тем поисково-спасательными работами надо заняться как можно быстрее: важна каждая минута!»

Эксперт дал характеристику пропавшему самолету: по его словам, Ан-26 — это модификация Ан-24, на котором он девять лет был командиром.

«Я знаю его досконально, — заявил бывший пилот. — Это воздушное судно — неприхотливое, надежное, может произвести посадку на любой подготовленной и даже неподготовленной поверхности».

Global Look Press / Serguei Fomine

Специалист по безопасности полетов подчеркнул, что пилотам Ан-26 приходилось действовать в экстренной ситуации, и он не может достоверно сообщить, куда именно они могли приземлить самолет. Однако, учитывая сложный рельеф Камчатки с ее лесами и горными цепями, с большой долей вероятности можно предположить, что посадка была произведена в прибрежной зоне.

Собеседник ФАН также объяснил, почему Ан-26 приходится искать, несмотря на то, что в наши дни любое транспортное средство можно снабдить трекером, который будет отображать его местонахождение.

«Как я уже сказал, Ан-26 — самолет не из серии новых воздушных судов, он был выпущен еще в 1982 году, — заметил Романов. — В настоящее время они используются в качестве военно-транспортных средств. На борту точно есть речевые самописцы, но присутствует ли там маячок, зависит только от компании, которая эксплуатировала данное воздушное судно».

Эксперт подчеркнул, что на современных самолетах подобного рода маячки стоят по умолчанию.