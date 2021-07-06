Судан сформирует высший комитет по обеспечению безопасности в Дарфуре

Хартум, 6 июня. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о создании объединенного высшего комитета по осуществлению мер безопасности и прекращению огня в регионе Дарфур. Об этом сообщил один из лидеров Революционного фронта (СРФ) Ибрагим Муса Зариба.

В задачи новой структуры входит надзор за местами сбора бойцов вооруженных движений, подписавших Джубинское мирное соглашение, а также за операциями по слиянию и демобилизации военных сил. Председатель органа, выдвигаемый различными сторонами, меняется каждые полгода. Первые шесть месяцев его возглавит офицер армии.

В объединенный высший комитет войдут официальные лица Южного Судана, выступившего посредником на мирных переговорах, а также представители Чада и Интегрированной миссии ООН (ЮНИТАМС). Надзор за режимом прекращения огня осуществят местные подкомитеты в пяти штатах Дарфура, сообщил Зариба. Он добавил, что, несмотря на задержку в восемь месяцев, данный указ является большим достижением.

«Теперь мы можем сказать, что объединение сил и пункты (Джубинского соглашения. — Прим. ФАН) об условиях мер безопасности начали последовательно осуществляться», — добавил член СРФ.

Мирный договор, подписанный 3 октября 2020 года между суданским переходным правительством и вооруженными движениями, предусматривает формирование военного контингента численностью 12 000 солдат, половина из которых представлена правительственными силами, а другая — бойцами организаций Суданского революционного фронта после их реинтеграции в армию. Кроме того, существует договоренность о дальнейшем увеличении его численности до 20 000 военнослужащих.

Касаясь темы отсутствия необходимого финансирования операции, ранее поднятой переходными властями, Зариба отметил, что существуют обещания оказывать невоенную материально-техническую поддержку в виде питьевой воды, продуктов питания и прочего. Представитель СРФ ожидает также, что график выполнения мер безопасности станет более гибким и надежным.

Работа нового комитета начнется с определения мест сбора сил, находящихся вдали от городов, инвентаризации тяжелого вооружения и передачи его в армию при условии компенсации его стоимости в соответствии с совместно произведенной оценкой. Затем бойцы вооруженных движений прибудут на места сбора для начала процесса слияния и демобилизации.