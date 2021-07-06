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Стало известно, какую компанию должен был кредитовать «КРИК» по поручению Белых

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:41
Происшествия
Стало известно, какую компанию должен был кредитовать «КРИК» по поручению Белых
kirovreg.ru  /  Пресс-служба Правительства Кировской области

Киров, 6 июля. Появились новые подробности по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Чиновник обязал АО «КРИК» к выполнению некоторых финансовых обязательств.

Выяснилось, что бывший губернатор Белых, используя свои служебные полномочия, заставил АО «КРИК» (Кировская областная ипотечная корпорация) кредитовать Кировское областное казенное предприятие «Управление по обеспечению топливом». Об этом сообщил источник ФАН.

Ранее в распоряжение журналистов попала информация, что в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых снова возбуждено уголовное дело. На этот раз предметом исполнительного производства стало превышение должностных полномочий.

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