Пропавший на Камчатке Ан-26 нашли

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Самолет Ан-26, пропавший с радаров на Камчатке, нашли, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Воздушное судно выполняло рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на его борту находились 28 человек. Во время снижения оно пропало с радаров, командир перестал отвечать на запросы авиадиспетчера.

При проведении поисковой операции спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки. Предположительно, он мог исходить от аварийного радиобуя пропавшего Ан-26, который активизируется в случае повреждения.