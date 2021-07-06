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Пропавший на Камчатке Ан-26 нашли

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:17
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Происшествия
Пропавший на Камчатке Ан-26 нашли
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Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Самолет Ан-26, пропавший с радаров на Камчатке, нашли, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Воздушное судно выполняло рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на его борту находились 28 человек. Во время снижения оно пропало с радаров, командир перестал отвечать на запросы авиадиспетчера.

При проведении поисковой операции спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки. Предположительно, он мог исходить от аварийного радиобуя пропавшего Ан-26, который активизируется в случае повреждения.

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