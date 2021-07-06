Обломки пропавшего самолета Ан-26 обнаружены. События дня

Обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 обнаружены Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружены примерно в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Об этом сообщили в Росавиации. Работы на месте крушения воздушного судна затруднены из-за особенностей ландшафта. В поисковой операции были задействованы военный самолет, наземная группировка спасателей и Тихоокеанский флот. «Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс номер 251 Петропавловск-Камчатский - Палана. Вылетел в 12:57. Должен был прибыть в аэропорт Палана в 15:05. В назначенное время самолет не прибыл. На борту находилось 22 пассажира, 6 человек экипажа», - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников. В Ан-26 летели не менее четырех госслужащих, включая главу администрации Паланы. Все пассажиры и экипаж погибли. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело. Российский Премьер-министр Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств трагедии. Самолет Ан-26, предположительно, потерпел крушение при заходе на второй круг для посадки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на власти региона.

Экс-главу Белгазпромбанка приговорили к 14 годам тюрьмы facebook.com / Виктор Бабарико Верховный суд Белоруссии вынес приговор экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. По версии следствия, с 2004 года Бабарико и его помощники систематически брали взятки в особо крупных размерах. За 16 лет топ-менеджеры банка получили от корпоративных клиентов почти 12 миллионов долларов. Кроме того, Бабарико обвинили в отмывании денег при покупке в Минске недвижимости на сумму 394 тысячи долларов. В мае прошлого года Виктор Бабарико заявил о своем желании баллотироваться в президенты Белоруссии. В июне в офисе Белгазпромбанка прошли обыски, а Бабарико задержали и отправили в СИЗО КГБ. Защита экс-главы банка намерена обжаловать обвинительный приговор и добиться его отмены.

Оппозиция заявила о сфабрикованной экспертизе по делу Медведчука zagittya.com.ua / Пресс-служба партии «Оппозиционная платформа-за жизнь» Сотрудники Службы безопасности Украины сфабриковали экспертизы по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Об этом заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. По его убеждению, так Медведчука пытаются убрать с политической арены. «Экспертизы проводились с нарушением существующих научно-методических рекомендаций. И, как установила группа защиты, эти экспертизы были сфабрикованы сотрудниками службы безопасности», — говорится в сообщении Кузьмина на сайте ОПЗЖ. Парламентарий отметил, что украинская власть натравила на политика все правоохранительные органы страны. В конце июня Кузьмин сообщил об обысках в офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь», а также у тещи Медведчука. Силовики безуспешно пытались найти доказательства госизмены. В мае Апелляционный суд Киева отклонил жалобы адвокатов Виктора Медведчука и оставил политика под домашним арестом.