Тюменский губернатор объявил вознаграждение за информацию о пропавшей девочке

Тюмень, 6 июля. Школьница пропала 30 июня. За предоставление информации, способствующей розыску Насти М., объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что гарантирует вознаграждение в 500 тыс. рублей за предоставление ценной информации, благодаря которой пропавший девятилетний ребенок будет найден.

Всем, кому известно о местонахождении юной жительницы Тюмени, необходимо позвонить по тел.: 8 (904) 491-43-25, в дежурную часть УМВД города по номерам 102, 112.

Ранее в Пензенской области на берегу водоема местные жители обнаружили мертвого маленького ребенка. Тело девочки лежало в пакете, сообщал сайт 360tv.ru.