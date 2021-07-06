Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 12:31
12:28
Происшествия
Пропавший на Камчатке Ан-26 нашли
12:28
Политика
«Ответ не за горами»: в Белоруссии заявили о готовности противостоять санкциям ЕС
12:27
Общество
Время в пути «Ласточки» из Петербурге в Великий Новгород сократится почти на час
12:26
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
12:24
Общество
Рестораторы Москвы не успеют вакцинировать 60% персонала из-за мигрантов
12:22
Экономика
Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию
12:21
Происшествия
Блогер Mellstroy прибыл на последнее заседание суда по делу об избиении девушки
12:18
Общество
Минздрав Турции подтвердил первые случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс»
12:16
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения дела Дудя о пропаганде наркотиков
12:14
Общество
Анталья будет принимать до четырех авиарейсов в день из Нижнего Новгорода
Все новости

Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:26
Экономика
Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию
wikipedia.org  /  User 699 / CC BY-SA 4.0

Минск, 6 июля. Республика Беларусь намерена ограничить транзит товаров из Германии в Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.

Данное решение принял президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет информационное агентство «БелТА» со ссылкой на слова главы государства.

«Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину», — заявил Лукашенко.

Он также рекомендовал правительству и регулятору страны присмотреться к западным компаниям, ведущим бизнес на территории республики. О намерении властей Белоруссии принять ответные меры на санкции Запада ранее заявлял премьер-министр Роман Головченко.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию
белоруссия лукашенко транзит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru