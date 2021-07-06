Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию

Минск, 6 июля. Республика Беларусь намерена ограничить транзит товаров из Германии в Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.

Данное решение принял президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет информационное агентство «БелТА» со ссылкой на слова главы государства.

«Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину», — заявил Лукашенко.

Он также рекомендовал правительству и регулятору страны присмотреться к западным компаниям, ведущим бизнес на территории республики. О намерении властей Белоруссии принять ответные меры на санкции Запада ранее заявлял премьер-министр Роман Головченко.